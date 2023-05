Stiri pe aceeasi tema

- Apicultorii romani solicita stoparea importului de miere din Ucraina, in conditiile in care Romania are excedent, dar si un sprijin financiar din ajutorul acordat de Uniunea Europeana, chiar daca suma de 10 milioane de euro este „apa de ploaie pentru agricultura Romaniei”. „Cea mai mare problema pentru…

- Mierea romaneasca, altadata foarte apreciata pe piețele din vestul Europei, nu mai are cautare. In locul ei, procesatorii din strainatate au ales miere din Ucraina, mult mai ieftina fața de cea de la noi. In aceste condiții, in Buzau mai mult de jumatate dintre apicultori au renunțat la afaceri. Mihaila…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a declarat ca ar fi dificil pentru Europa sa aiba incredere in China daca aceasta nu incearca sa gaseasca o solutie politica la criza ucraineana.

- Mierea romaneasca, foarte apreciata pe piețele din vestul Europei, nu mai are cautare. Procesatorii din strainatate au ales miere din Ucraina, mult mai ieftina. In Buzau, mai mult de jumatate dintre apicultori au renunțat la afaceri.

- Dupa fermieri, și apicultorii sunt nemulțumiți de importurile din Ucraina are le-au stricat piața și afacerile. Prețurile mici la care se vinde mierea vecinilor i-a obligat pe crescatorii de albine de la noi sa lase și ei din preț.

- Retailerul francez Auchan intentioneaza sa deschida un nou magazin in Rusia in care sa vanda aproape exclusiv produse sub marca proprie, dublandu-și astfel prezența pe o piața de pe care multe companii occidentale au iesit dupa ce trupele Moscovei au invadat Ucraina, informeaza joi agenția presa Reuters…