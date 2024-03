Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de socializare Facebook a suferit o pana masiva marți dupa-amiaza. Utilizatorii au raportat, incepand cu ora 17.00, probleme atat cu contul de Facebook, cat și cu accesul la Facebook Messenger. Facebook ii informeaza ca parola este greșita atunci cand incearca sa reintre in conturi. Site-ul…

- Facebook si Instagram nu functioneaza pentru sute de mii de utilizatori, potrivit site-ului de urmarire a intreruperilor Downdetector.com. Au existat peste 300.000 de raportari de intreruperi pentru Facebook in doar cateva minute. Utilizatorii au observat ca au fost dați afara de pe conturile lor și…

- Facebook, Messenger și Instagram, platforme de socializare extrem de populare, au fost lovite de o problema tehnica majora la nivel global. Utilizatorii din intreaga lume s-au confruntat cu dificultați semnificative, fiind delogați automat și incapabili sa se reconecteze la conturile lor. Potrivit rapoartelor…

- Cainii de avalansa din toata tara se reunesc in Muntii Fagaras, pentru un stagiu de pregatire. Caini de avalansa ale unitatilor Salvamont din intrega tara se pregatesc pentru misiuni de salvare in Muntii Fagaras . Stagiul national de formare si reconfirmare a unitatilor canine Salvamont a inceput sambata,…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul Investigații Criminale sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de “talharie calificata”, pentru care persoanele banuite au fost reținute.…

- Actorii Serban Pavlu si Sergiu Costache ii interpreteaza pe Dumnezeu si Sfantul Petru in filmul „Baietii buni ajung in Rai”, disponibil din 22 martie la cinema. Plecand de la o simpla intrebare: „Te-ai gandit ce te asteapta dincolo?”, filmul regizat de Radu Potcoava exploreaza, intr-o nota comica si…

- Compania Meta, condusa de Mark Zuckerberg, a inceput sa eticheteze imaginile fotorealistice create cu Meta AI inca de la lansare, astfel incat oamenii sa știe ca sunt “Imaginate cu AI”, potrivit unui comunicat al companiei. Meta lucreaza cu partenerii din industrie la standarde tehnice comune pentru…

- Locuitorii strazii George Enescu din Campia Turzii așteapta modernizarea arterei de circulație și se pare ca mai au inca de așteptat. Aceștia iși doresc asfaltarea strazii dar exista motive bine intemeiate pentru care pana acum, aceasta nu a fost modernizata. „Investiți in strada George Enescu ca suntem…