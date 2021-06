Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Puchenii Mari a fost amendata cu 50.000 de lei, dupa ce comisarii de mediu din Prahova au depistat abandonari „masive” de gunoaie care erau impinse cu buldoexcavatorul spre padure. De asemenea, și primaria Urlați a primit o amenda de 50.000, in urma unui control al presedintelui Garzii…

- Primaria din Puchenii Mari a fost amendata cu 50.000 de lei, dupa ce comisarii de mediu din Prahova au depistat abandonari „masive” de deseuri care erau impinse cu buldoexcavatorul spre padure. Și primaria Urlați a primit o amenda de 50.000, in urma unui control al presedintelui Garzii Nationale de…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca a mers pe teren in sectorul 1 - unde gunoiul nu a mai fost ridicat din cauza disputei intre firma de salubritate si administratia locala - si a constatat ca ploaia a imbibat deseurile neridicate, iar din acestea a inceput sa se…

- Este alerta in vestul tarii, unde comisarii Garzii de Mediu sunt pe urmele filierelor care importa deseuri. In urma unui amplu control, desfasurat in aceste zile, autoritatile au descoperit o noua practica – ingropatul gunoiului in perimetrul balastierelor. Este o metoda la indemana, in conditiile in…

- Comisarul-sef al Garzii Nationale de mediu, Octavian Berceanu, spune ca in unele comune, situatia legata de aruncarea ilegala a gunoiului nu se remediaza in niciun fel si ca autoritatile nu reactioneaza la nicio masura punitiva. "Autoritatile nu fac nimic, chiar daca noi dam amenzi, chiar daca mergem…

- Comisarul-șef al Garzii Naționale de mediu, Octavian Berceanu, spune ca in unele comune, situația legata de aruncarea ilegala a gunoiului nu se remediaza in niciun fel și ca autoritațile nu reacționeaza la nicio masura punitiva - „Autoritațile nu fac nimic, chiar daca noi dam amenzi, chiar daca mergem…

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca in apropiere de statia de sortare a deseurilor de la Draganesti, judetul Prahova, care este arhiplina si pentru care Primaria a fost amendata deja, autoritatile locale au dus deseuri pe care le-au acoperit cu un strat de pamant. El…

- Taiwanul are o problema cu apa și, fiindca industria microprocesoarelor are nevoie de cantitați uriașe, autoritațile au decis sa opreasca sistemele de irigații ale cultivatorilor de orez. Deși Taiwanul este o zona în care ploua mult, ultimii ani au adus precipitații mult mai reduse, în contextul…