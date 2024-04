Un start-up britanic vrea să producă medicamente contra cancerului la bordul Stației Spațiale Internaționale Un start-up britanic – BioOrbit – a anunțat ca vrea sa produca medicamente contra cancerului la bordul Stației Spațiale Internaționale, precizand ca un prim test ar urma sa aiba loc in 2025. Strategia imunoterapiei contra tumorilor este o metoda de combatere a cancerului , care ”invața” sistemul imunitar al pacientului pentru a ataca direct celulele canceroase. Medicamentele sunt administrate injecteabil intravenos. Dar acesta este un proces lung și invaziv, care obliga pacientul sa stea multe ore in spital. Pentru a simplifica acest tratament, un articol din revista Wired subliniaza ca ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

