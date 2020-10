Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania si ALDE au decis sa aiba candidati comuni la alegerile parlamentare si sa formeze un singur partid - Pro Romania Social Liberal, a anuntat, joi, liderul Pro Romania, Victor Ponta. "Este momentul sa lasam de o parte orice ezitari si sa ne unim fortele pentru a opri actuala guvernare si de…

- Mutarea politica a toamnei va fi facuta de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu. Pro Romania va fuziona cu ALDE, este vorba despre o fuziune prin absorbție și noul partid va intra in cursa pentru alegerile parlamentare in aceasta forma.Citește și: Se coace o lovitura pe scena politica:…

- ALDE și Pro Romania au programate astazi ședințe in care conducerile celor doua partide vor vota fuziunea, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.Propoția negociata la locurile eligibile va fi 60% Pro Romania și 40% ALDE.Daca decizia de fuziune va fi luata astazi, partidele conduse de Victor Ponta…

- La alegerile locale de duminica ALDE și Pro Romania au rezultate foarte slabe la nivel național, ceea ce a fost o lovitura foarte dura pentru cei doi lideri Calin Popescu Tariceanu și Victor Ponta. Ca atare, cei doi președinți s-au intalnit imediat dupa alegeri și-au discutat despre ce vor face in viitor,…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, susține ca USR-PLUS nu are ce sa negocieze cu cei de la PNL, chiar daca au dat primarul Capitalei impreuna. Cioloș ii acuza pe cei de la PNL ca au promovat traseismul și trebuie sa se reformeze ca partid, iar daca fac asta, atunci orice negociere va avea loc doar dupa…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va merge singur la alegerile parlamentare, cu sigla formațiunii, dupa exemplul Gabrielei Firea de la Primaria Capitalei. „La alegerile generale, deoarece a fost un termen prevazut de lege, acel termen a fost expirat, vom merge singuri la alegerile generale.…

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu negocieaza o eventuala fuziune intre Pro Romania și ALDE, transmite G4media.ro. Negocierile au loc in contextul in care PSD a decis ca va merge singur in alegerile parlamentare și ca nu va face alianțe electorale cu nici un partid."Exista negocieri de fuziune,…

- Calin Popescu Tariceanu reactioneaza dupa ce Ministerul Sanatatii a publicat, luni, indicenta cumulata a imbolnavirilor in ultimele 14 zile, majoritatea localitatilor fiind in scenariul verde, care implica prezenta fizica a elevilor la cursuri. Liderul ALDE solicita amanarea inceperii cursurilor…