- In Liov, in vestul Ucrainei, locuitorii au adus 109 carucioare de copii, goale, pentru a simboliza copiii care au murit de la inceputul invaziei ruse in Ucraina.Aranjate pe randuri, cele 109 carucioare au fost aduse in piața centrala din Liov, vineri, 18 martie.

- Fortele armate ale Ucrainei au anuntat vineri ca avioanele rusesti au bombardat din spatiul aerian ucrainean o asezare belarusa din apropierea granitei cu Ucraina, pentru a incerca sa atraga Belarusul in razboiul Moscovei impotriva Kievului, relateaza Reuters. "Aceasta este o provocare Scopul este de…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 2 Autoritațile din Mariupol, Ucraina, au anunțat pentru duminica o noua incetare…

- Reprezentanti ai FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) au oferit informatii Kievului despre cecenii trimisi in Ucraina cu scopul de a-l asasina pe Volodimir Zelenski, ceea ce a ajutat la eliminarea grupului, a spus secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei,…

- Forțele armate ale Ucrainei au anunțat un ultim bilanț al pierderilor Rusiei, potrivit realitatea.net Ultimul bilanț anunțat de forțele armate ale Ucrainei insumeaza 5.300 de soldați ruși uciși și 816 blindate distruse: aeronave – 29, elicoptere – 29, tancuri – 191, vehicule blindate de lupta – 816,…

- Numarul civililor ucisi in urma violentelor din estul Ucrainei este in crestere. Patru oameni au murit dupa ce casele lor au nimerit sub o ploaie de gloante in timpul luptelor dintre separatisti si militarii ucraineni.In orasele din estul tarii a fost instituita stare de asediu.

- Primul din cele cateva transporturi din pachetul de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari acordat de Statele Unite armatei ucrainene, autorizat in decembrie de presedintele Joe Biden, a sosit la Kiev, a anuntat sambata ambasada americana, potrivit Reuters. ‘Donatia, constand in…