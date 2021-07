Prințul George a împlinit 8 ani! Fotografia aniversară de pe rețelele de socializare a primit peste un milion de aprecieri Prințul George a implinit astazi 8 ani. Ca in fiecare an, familia regala a publicat pe rețelele de socializare o fotografie aniversara cu fiul cel mare al ducilor de Cambridge. Aniversarea prințului George a fost marcata pe rețelele de socializare cu o imagine care i-a cucerit pe internauți. Fotografia realizata de Kate Middleton a primit peste un milion de aprecieri. View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) Imaginea a fost facuta de Kate Middleton la inceputul acestei luni, la Anmer Hall, o reședința a familiei din domeniul Sandringham… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

