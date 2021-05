Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein este acuzat de uciderea ilegala a lui Arthur, considerat ca ar fi fost cel mai mare exemplar de urs brun din Romania. Prințul neaga acuzațiile care i s-au adus, in ultimele zile, conform carora ar fi practicat braconajul. Austriacul susține ca este nevinovat…

- Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, 43 de ani, a trimis o scrisoare cotidianului austriac Kronen Zeitung in care a prezentat propria versiune despre partida de vanatoare de la Ojdula, județul Covasna. El neaga ca ursul impușcat a fost Arthur, afirma ca a ucis un exemplar care facea probleme in…

- Printul Emanuel von und zu Liechtenstein, este acuzat de organizatiile Agent Green si VGT din Austria ca a ucis ilegal cel mai mare urs din Romania, ursul Arthur. Citește și: Acuzații de braconaj: cel mai mare urs din UE a fost omorat de un prinț austriac in Covasna. Ecologiștii cer ajutorul…

- Printul Emanuel von und zu Liechtenstein, in varsta de 43 de ani, a primit aprobare, in luna martie, de la Ministerul Mediului sa impuste o ursoaica ce facea pagube in gospodariile oamenilor din localitatea Ojdula, din Covasna. Organizatia de mediu Agent Green il acuza pe print ca a impuscat ursul gresit,…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat miercuri de jurnaliști, la finalul ședinței de Guvern, cum comenteaza uciderea ursului Arthur, din Covasna, de catre prințul Emanuel von Liechteinsten din Austria. El a evitat sa ofere un raspuns clar, spunand ca nu vrea sa comenteze informații incorecte, pentru…

- Organizațiile Agent Green și VGT din Austria condamna uciderea ursului brun Arthur de catre vanatorul de trofee, prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein. Ecologiștii susțin ca este vorba despre braconaj și ca animalul impușcat este probabil cel mai mare din UE. Reprezentanții Agent…

- Prințul Emanuel din Liechtenstein, acuzat de reprezentanții Agent Green, dupa ce l-a ucis pe Arthur, cel mai mare urs din Romania, intr-o padure din Covasna. Acuzațiile sunt cu atat mai grave cu cat prințul strain trebuia sa elimine o ursoaica cu pui care a facut probleme la unele ferme din Ojdula,…

- Cel mai mare urs brun din Romania - Arthur - a fost impușcat intr-o arie naturala protejata din județul Covasna, de catre prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein, vanator de trofee, semnaleaza organizațiile Agent Green și VGT (Austria).