- Prințesa de Wales a fost supusa unei intervenții chirurgicale abdominale la Londra și va ramane in spital pana la doua saptamani, a anunțat Palatul Kensington intr-un comunicat de presa. „Alteța Sa Regala Prințesa de Wales a fost internata ieri (marți – n.r.) la clinica din Londra pentru o intervenție…

- Kate, Printesa de Wales a Marii Britanii, a suferit o interventie chirurgicala abdominala programata care a fost efectuata cu succes. Anuntul a fost facut miercuri de Palatul Kensington, relateaza Reuters. Kate ar urma sa ramana in spital timp de 10 pana la 14 zile inainte de a reveni la domiciliu pentru…

- Trei fete de 7, 11 si 13 ani au ajuns de urgenta la spital, intoxicate cu o substanta anti-paduchi, care le-a fost aplicata de propriile mame. Medicii de garda au anuntat Politia, iar agentii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. „In data de 24 decembrie 2023, in jurul orei 02.00,…

- Atmosfera de poveste la Londra unde Regele Charles a fost gazda unui banchet grandios la Palatul Buckingham. La evenimentul organizat cu ocazia vizitei presedintelui Coreei de Sud au participat alaturi de cuplul regal si Printul si Printesa de Wales. Ca intotdeauna, Catherine a fost intruchiparea eleganței,…

- O tanara insarcinata a murit alaturi de mama ei intr-un accident de mașina in timp ce se indrepta spre spital pentru a naște, in Brazilia. Masina lor a fost smulsa pe jumatate, dupa ce au intrat pe contrasens. Sotul ei a supravietuit miraculos, dar pentru copil si mama acesteia nu s-a mai putut face…

- O romanca care venea din Londra a fost prinsa cu droguri la ea, in Aeroportul Otopeni din Capitala. In geanta de mana a femeii, polițiștii de frontiera au descoperit 159 de grame de cocaina, in 12 cașete. Potrivit DIICOT, femeia a procurat, transportat și deținut vederea comercializarii, 12 cașete conținand…

- Unsprezece elevi din Franta cazati la un hotel din Suceava au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara. ISU Suceava a fost solicitat miercuri seara sa intervina la un hotel din Suceava unde opt copii de nationalitate franceza acuzau stari de rau, varsaturi, posibil din cauza unei toxiinfectii alimentare.…

