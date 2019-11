Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop Nick Jonas a atras toate privirile pe covorul rosu la premiera filmului 'Midway', despre atacul de la Pearl Harbor, in care a jucat rolul unui soldat curajos alaturi de actorii Patrick Wilson, Dennis Quaid, Darren Criss si Ed Skrein, relateaza EFE, precizeaza Agerpres.

- Primele autobuze fara sofer circula deja in cateva orase europene precum Paris, Lyon sau Viena, insa deocamdata este vorba mai mult despre teste. Chiar si asa, astfel de autobuze vor ajunge sa fie o prezenta obisnuita pe strazile oraselor europene.

- Premiera noii generatii Skoda Octavia, a patra la numar, este tot mai aproape. Se va intampla chiar peste cateva saptamani si exact in anul in care modelul implineste 60 de ani de la aparitie, in ianuarie 1959, de atunci si de-a lungul istoriei fiind comercializat in peste 6.5 milioane de unitati.

- In data de 8 Octombrie 2019, ora 17.00, la Casa de Cultura din localitatea Cumpana, are premiera de gala a filmului "Intre Chin si Amin".Aceasta activitate este inclusa in programul dedicat ,,Zilei Internationale a Varstnicilor", sarbatorita la data de 1 octombrie.Marti 08 octombrie 2019, incepand cu…

- Un film despre intamplari din care nu mai poți face poezie, pentru ca deja realitatea e Poezie, tragica, cutremuratoare, dar cu acele irumperi de rai ce dau fiorul credinței neclintite. Refugiul ultim e dragostea, gandul la ea e salvator in tenebrele lagarului exterminator, in care dracul iși dezlanțuie…

- Colegi de-ai nostri din Marea Britanie au reusit printre primii din lume sa urce la volanul noului Nissan Juke, ce-i drept in prototipuri pre-serie deocamdata. Cu cateva saptamani inainte de premiera mondiala a crossoverului, cu aceasta ocazie, avem acces la primele detalii despre noutate.

- Actorul american Brad Pitt a fost primit cu strigate de bucurie de fanii sai mexicani, la prezentarea noului film al lui Quentin Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood' in Ciudad de Mexico, relateaza marti EFE.