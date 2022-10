Xiaomi continua teaserele legate de cele mai noi produse din gama sa Redmi, mai precis Redmi Note 12. Stiam deja ca debutul acestei game are loc pe 27 octombrie, iar acum descoperim detalii despre camerele si dotarile lor, ba chiar vedem si randari. Redmi Note 12 Pro+ va fi flagship-ul acestei game, fiind dotat cu o camera de 200 de megapixeli, cu senzor ISOCELL HPX, care e practic o versiune derivata din ISOCELL HP3, cel anuntat cu cateva luni in urma. HP1 se gaseste pe Motorola Edge 30 Ultra si Xiaomi 12T Pro, in vreme HP2 ar ajunge pe Galaxy S23 Ultra. ISOCELL HPX este un senzor de 200 de megapixel,…