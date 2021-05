Primul satelit din lemn va fi lansat anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul „Mitropolitul Iosif Naniescu 1875-1902” a fost lansat saptamana trecuta la Iasi. Cartea semnata de pr. Vasile-Lucian V. Goldan evidentiaza aspectele istorice din viata sfantului. „Lucrarea nu iși propune sa demonstreze caracterul sfințeniei vieții mitropolitului”, ci are rolul de a…

- Dezvoltatorii de proiecte rezidențiale verzi vor fi nevoiți sa incheie contracte pentru energie din resurse neregenerabila pentru ca tarifele au ramas neschimbate. In schimb, daca apeleaza la sursele regenerabile, costurile cu energia pot crește. Din 2018 și pana azi, de exemplu, acestea au sunt cu…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a inceput evaluarea vaccinului rus Sputnik V. Intre timp, rușii de declara pregatiți sa livreze 50 de milioane de doze. EMA anunța ca a inceput evaluarea vaccinului rus Sputnik V, iar evaluarea ar trebui sa se desfașoare destul de repede. „Deși…

- Brazilia a lansat in spatiu primul sau satelit cu scopul de a monitoriza defrisarile din Padurea Amazoniana, a anuntat duminica Institutul National de Cercetari Spatiale (INPE), citat de agentia DPA. Denumit "Amazonia 1", satelitul a fost lansat cu succes spre orbita la ora locala 1:54…

- Compania de dezvoltare imobiliara QUALIS Properties Brașov, a lansat din acest an Qualis Performance, asociație care are ca obiectiv principal realizarea și implicarea in campanii, programe și proiecte de dezvoltare sociala, care sa contribuie activ la rezolvarea problemelor comunitații locale și sprijinirea…

- Ieri Asus a confirmat ca viitorul sau telefon ROG va fi numit ROG Phone 5, omițand numarul 4, iar astazi compania a dezvaluit ca ROG Phone 5 va fi lansat pe 10 martie. Asus a configurat o pagina de eveniment pe site-ul sau web cu o numaratoare inversa pentru lansare. Aceasta va incepe la ora 19:00 (UTC…

- Primaria din Seul a informat luni despre detectarea prezentei COVID-19 la o pisica domestica, prima depistata pozitiv in capitala sud-coreeana, care a lansat saptamana trecuta un sistem pionier de testare a animalelor de companie, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. Pisica testata pozitiv are…

- Walt Disney Co. a anuntat ca a luat decizia de a inchide Blue Sky Studios, compania specializata in animatie computerizata care a creat filmele din franciza cinematografica "Ice Age", la aproape doi ani dupa ce a cumparat-o in cadrul unei achizitii mai ample, care a vizat mai multe divizii detinute…