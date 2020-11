Stiri pe aceeasi tema

- Singurul județ din Romania in care incidența cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus este mai mica de 1,5 la mia de locuitori este Vrancea, cu 1,46. In Sibiu incidența cazurilor de infectare cu Covid-19 a trecut de 7 la mia de locuitori. Astfel, Sibiu devine primul județ din Romania care a depașit acest…

- Sibiul inregistreaza cea mai mare rata de infectare la mia de locuitori, conform situației cumulate a cazurilor in ultimele 14 zile. Sibiul a ajuns la o rata de infectare de 7,19. Județele care au rata de infectare peste 6 la mia de locuitori sunt Cluj- 6,9, Prahova – 6,46 și Timiș – 6,52. In București,…

- Patru județe din țara au rata de infectare peste 6 la mia de locuitori. Este vorba de județele Cluj, Salaj, Sibiu și Timiș. Potrivit raportarii Grupului de Comunicare Strategica (GCS), județul Cluj are o rata de infectare de 6,34 la mia de locuitori, județul Salaj – 6,59, județul Sibiu – 6,6, iar județul…

- Rata incidenței infectarilor in București a trecut de cinci la mia de locuitori. De asemenea, situația este ingrijoratoare in alte patru județe, unde incidența este mai mare de 6, conform cifrelor raportate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In București, incidența cumulata a infectarilor in…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis joi, 5 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Județele cu incidența de peste 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile sunt: Salaj – 5,77 (anterior 5,5) Cluj – 5,33 (anterior 5,04) Timiș – 5,48 (anterior 5,04) Alba – 4,96 (anterior…

- "Am avut o intalnire, care a fost dedicata evidențierii situației din țarile noastre. Am discutat destul de mult despre producerea unor tipuri de vaccin și modul de administrare. Nu am discutat despre modele de carantinare, pentru ca fiecare stat are legisltație proprie, ceea ce in alta parte inseamna…

- "Situația epidemiologica din Europa se degradeaza rapid, iar populația este expusa unui risc major de infectare. Ne punem, cu toții, mari speranțe, in dezvoltarea unui vaccin anti-COVID-19, vaccin sigur și eficient, iar eforturile confirma dorința de a avea acest vaccin. Romania este parte a acordurilor…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis joi, 29 octombrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Județele cu incidența de peste 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile sunt: Cluj – 4,3 (anterior 4,09) Salaj – 4,11 (anterior 3,43) Alba – 3,8 (anterior 3,72) București are…