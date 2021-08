Primul cinematograf comunitar din Romania va fi inaugurat la Timișoara joi, 19 august, pe strada Gheorghe Pop de Basești nr. 23. Inaugurarea „Cinema Paradiso”, numit astfel in semn de omagiu pentru filmul cu același titlu, va fi marcata de proiectarea unui film și vernisarea unei expoziții de portrete, PIPL, in tehnica acryl, in scara blocului […] Articolul Primul cinema comunitar din Romania va fi inaugurat la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .