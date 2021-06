Primii bani câștigați de Andreea Esca nu au fost din televiziune Primii bani caștigați de Andreea Esca nu au fost din televiziune. Inainte sa ajunga una dintre cele mai populare și iubite personalitați publice din Romania, știrista și-a caștigat primii sai bani in cu totul alt domeniu, fara nici o legatura cu jurnalismul de televiziune. Astazi salariul sau a devenit una din cele mai mari curiozitați la nivel național, admiratorii acesteia fiind obsedați de cat caștiga vedeta de la Pro TV. Insa, in anii adolescenței sale, inainte sa ajunga in fața camerelor de luat vederi, primii sai bani i-a caștigat facand figurație intr-un film in care protagosnit a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

