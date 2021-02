Primele imagini video de pe Marte (VIDEO LIVE)

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai reușite capturi, potrivit echipei de la NASA, a fost una surprinsa chiar in timpul operațiunilor de amartizare. Au urmat alte cateva imagini neprelucrate, cu locul in care a ajuns roverul - un crater imens, unde se crede ca ar fi fost un lac acum aproximativ patru miliarde de…

- NASA a publicat un nou set de fotografii din timpul procedurii de asolizare a roverului Perseverance pe suprafața planetei Marte. Imaginile spectaculoase surprind atit cadre de aproape, cu roțile vehiculului pe solul marțian, cit și o vedere de la mare distanța, dintr-un satelit care orbiteaza in jurul…

- Noul rover al NASA, Perseverance, a reusit sa ajunga cu bine la suprafata lui Marte, fiind al cincilea rover american care si-a pus rotile pe solul martian. Pe cand va veni si randul oamenilor, intreaba AFP, amintind de obiectivul ambitios al explorarii martiene cu echipaj uman ce a fost anuntat…

- Joi, roverul Perseverance a aterizat pe Marte, dupa ce a parcurs 480 de milioane de kilometri. Robotul NASA a trecut cu succes de ”cele 7 minute de teroare” de dupa intrarea in atmosfera, realizand astfel o misiune istorica. Daca totul se desfașoara conform planului, pe Planeta Roșie va fi testat un…

- Perseverance, roverul construit de NASA care este si cel mai avansat laborator de astrobiologie trimis vreodata pe o alta planeta, a coborat joi prin rarefiata atmosfera martiana si a asolizat in siguranta in interiorul unui vast crater - prima oprire pe drumul sau, in cautarea urmelor lasate de eventualele…

- Atunci cand Perseverance, noul rover autonom construit de NASA, va atinge cu rotile solul martian, la 18 februarie, va transporta si un pasager micut insa cu o mare ambitie - aceea de a deveni primul aparat de zbor construit de om care zboara in atmosfera unei alte planete - drona elicopter Ingenuity,…

- Roverul Perseverance, care va asoliza pe Marte la data 18 februarie, trebuie sa culeaga primele mostre de sol de pe aceasta planeta si sa le depoziteze intr-o locatie prestabilita de unde vor fi preluate de o misiune ulterioara si aduse pe Pamant pentru a fi analizate din punct de vedere fizic, chimic,…

- Aflat pe ultima portiune a drumului de peste 470 de milioane de kilometri spre Marte, Perseverance, noul roverul construit de NASA se apropie de noua sa casa planetara. La 18 februarie, roverul va cobori prin atmosfera rarefiata a Planetei Rosii cu viteza de aproximativ 19.500 km/h, iar 7 minute mai…