Primăvara românilor De la Lucescu la Kiev pana la Hagi la Glasgow, ici, colo, cațiva dintre ai noștri au reușit performanțe peste care riscam sa trecem, din nou, prea ușor, fara sa le ințelegem insemnatatea. O primavara europeana este o unitate de masura valoroasa. Unde ne aflam? Aici: avem o mana de romani in elita. Restul sunt vorbe. In Champions League stam atat de rau incat daca nu intoarce Juventus rezultatul de la Porto riscam sa ramanem fara nimic. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) a marcat un hat-trick in prima repriza a meciului dintre Cagliari și Juventus, scor 0-3 la pauza. La Cagliari, Razvan Marin este titular. Criticat din toate parțile dupa ultimul meci al „Batranei Doamne”, 3-2 cu FC Porto in Liga Campionilor, rezultat care a eliminat-o pe…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani), a rupt tacerea dupa eliminarea lui Juventus din Liga Campionilor. Imediat dupa meciul retur dintre Juventus și FC Porto din optimile Ligii Campionilor, caștigat de torinezi cu 3-2 (4-4 la general), criticile au inceput sa curga pentru CR7. Portughezul a fost ințepat atat…

- FC Porto a dat lovitura la Torino și a reușit sa o elimine pe Juventus în inferioritate numerica (a fost 3-2 pentru torinezi, dar lusitanii s-au calificat în sferturile Champions League grație regulii golurilor marcate în deplasare). Sergio Conceicao, tehnicianul portughezilor, a avut…

- Juventus a fost eliminata de FC Porto din Liga Campionilor la fotbal, desi a invins-o cu scorul de 3-2, dupa prelungiri, marti seara, la Torino, in mansa a doua a optimilor de finala. Porto, care s-a impus cu 2-1 in tur, a rezistat eroic la Torino, desi a jucat mai bine de o ora in zece oameni. ''Dragonii''…

- In repriza a doua a meciului Juventus - Porto - manșa retur a „optimilor” din Liga Campionilor - Mehdi Taremi (29 de ani), atacantul portughezilor, a vazut doua cartonașe galbene in decurs de doua minute. Ce prostie a facut Taremi! La 1-1, cand Juve parea deja ca reintra in joc, a recurs la un gest…

- Juventus a A®nvins Lazio, scor 3-1, A®n runda #26 din Serie A, iar formaE›ia pregAƒtitAƒ de Andrea Pirlo (41 de ani) se aflAƒ la E™apte puncte distanE›Aƒ de liderul Inter Milano. Cristiano Ronaldo a fost odihnit E™i a intrat A®n meci A®n minutul 69. DupAƒ ce a primit gol A®n minutul 14, Juventus a revenit…

- Porto - Juventus, meci din optimile de finala ale Ligii Campionilor, se disputa azi, de la ora 22:00. Duelul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Returul, care se va desfașura la Torino, este programat marți, 9 martie, de la aceeași ora.…

- FC Porto și Juventus se vor infrunta pe 17 februarie, de la ora 22:00, in manșa tur din optimile Ligii Campionilor, iar Cristiano Ronaldo (36 de ani) va reveni in Portugalia, cu recordul reușitelor din fazele eliminatorii ale competiției. Incepe faza preferata din Liga pentru Cristiano Ronaldo. Cea…