- Au scazut prețurile la locuințe in UE! Mai exact, prețurile la locuințe in Uniunea Europeana au scazut cu 0,3% in trimestrul patru din 2023, comparativ cu precedentele trei luni, in timp ce chiriile și-au continuat traiectoria ascendenta, inregistrand un avans de 0,6%, conform datelor publicate de Oficiul…

- Stagnare este cuvantul lunii ianuarie pe piata locuintelor vechi, cu 3 camere din Bucuresti, arata o analiza realizata de Ziarul Financiar.Media preturilor la inceput de 2024 a ajuns la 106.615 euro, in crestere cu 0,9% sau 1.006 euro fata de decembrie 2023 si cu 1,9% sau 2.006 euro fata de ianuarie…

- Numarul de tranzacții imobiliare a scazut cu 10% la nivel național in 2023. Brașov a devenit principala piața imobiliara dupa București dupa ce a depașit Timiș, in timp ce Cluj a ramas pe locul patru, scrie Patru Pereți

- Continue reading Ce se poate face la Cluj pentru ca prețurile la imobiliare sa scada? Primarul Emil Boc: Nu ține de pixul primarului/Piața se coreleaza cu dezvoltarea economica/In plus, avem cele mai mari venituri dupa București at Info real.

- In luna decembrie 2023, comparativ cu decembrie 2022, s-au inregistrat cu 1% mai puține interacțiuni intre chiriași și cei care publica anunțuri de inchiriere pe Storia - platforma de imobiliare lansata de OLX. De asemenea, comparand luna decembrie 2023 cu luna noiembrie 2023, se observa o scadere de…

- O casa cu gradina este scoasa la vanzare in aceasta perioada in comuna Aiton. Prețul insa nu este unul mic, ci mai degraba similar cu o proprietate din mediul urban. Potrivit anunțului de vanzare , casa și gradina costa 144.000 de euro, dar proprietarul spune ca prețul este negociabil. Casa este renovata,…