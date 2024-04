Stiri pe aceeasi tema

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Incepand cu 31 martie, Romania și Bulgaria se vor alatura oficial spațiului Schengen, marcand eliminarea controalelor la frontierele interne aeriene și maritime. Evenimentul a fost salutat de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, ca fiind un succes major…

- Romania și Bulgaria intra, de la 31 martie, aerian și maritim in spațiul de libera circulație Schengen. Altfel spus, controalele la frontiera se elimina pentru persoanele care se vor deplasa catre sau dinspre alte țari membre Schengen. In Romania, pregatirile tehnice pe cele 17 aeroporturi și in cele…

- De la data de 31 martie 2024, Romania și Bulgaria vor fi state membre Schengen care aplica integral acquis-ul Schengen, iar controalele asupra persoanelor la frontierele aeriene și maritime interne vor fi eliminate. Aplicarea integrala de catre Romania a acquis-ului Schengen presupune eliminarea controalelor…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au aprobat pe 30 decembrie 2023, in unanimitate, intrarea graduala a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie, dupa ce Austria, ultima tara din UE 27 care se opunea acestei masuri, si a ridicat veto ul Decizia inseamna ca, incepand din martie,…