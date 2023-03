Primarul Bacaului a dezvaluit recent ca exista interesul unui investitor pentru a realiza un nou centru comercial in municipiu. Acesta ar urma sa fie mai mare decat Arena Mall, conform edilului Lucian Stanciu-Viziteu, care nu a dorit sa dea mai multe detalii. „Este o companie sud-africana mare, care vrea sa dezvolte un nou Mall. Nu […] Articolul Primarul Viziteu anunța un nou centru comercial in Bacau, dezvoltat de o firma din Africa de Sud. „Va fi mai mare decat Arena Mall” a fost publicat in Ziarul de Bacau .