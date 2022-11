Stiri pe aceeasi tema

- Funcționar al Brigazii de Combatere a Criminalitații Alba-Iulia, „prins” cu venituri nedeclarate, din jocurile de noroc Funcționar al Brigazii de Combatere a Criminalitații Alba-Iulia, „prins” cu venituri nedeclarate, din jocurile de noroc Agenția Naționala de Integritate a constatat averea nejustificata…

- Un angajat al IPJ Hunedoara a intrat in vizorul Agenției Naționale de Integritate. D. C. L., funcționar public cu statut special in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara nu a declarat intreaga sa avere. „Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unei…

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Toni Grebla, a sesizat instanta de judecata, cerand anularea dispozitiilor prin care primarul Sectorului 1 Clotilde Armand și-a depașit atribuțiile și s-a desemnat manager de proiect, ceea ce i-a adus un plus de pana la 30% la indemnizatia lunara, arata Prefectura Capitalei…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a respins marți acuzațiile aduse de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, care a declarat luni ca ANI i-ar fi refuzat accesul la dosarul in care este acuzata de conflict de interese. ”Pe toata durata activitații de evaluare, persoana evaluata nu a solicitat accesul…

- ANI a sesiat Parchetul in cazul primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Agentia Nationala de Integritate (ANI) o acuza pe Clotilde Armand ca s-a aflat in conflict de interese și incompatibilitate, deoarece s-a numit manager al unui proiect. Agenția Naționala de Integritate a constatat averea nejustificata,…

- Fostul presedinte al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Viorel Toma este acuzat de Agentia Nationala de Integritate de conflict de interese administrativ si a fost sesizat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie deoarece a facut demersuri pentru a fi auditor in institutia…

- Directoarea medicala a spitalului „C.I. Parhon" a pierdut definitiv procesul impotriva Agentiei Nationale de Integritate. Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul declarat de Luanda Mititiuc impotriva sentintei din 2020 a Curtii de Apel prin care fusese declarata incompatibila. Ca urmare,…