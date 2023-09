Stiri pe aceeasi tema

- INEXPLICABIL… Dupa ce au intarziat asfaltarea strazii Traian cu cateva saptamani pentru ca pur și simplu au uitat pe unde trec conductele de gaze prin oraș, angajații Primariei Vaslui o fac din nou “de oaie”, tot pe proiectul privind extinderea rețelei de troleibuze. Aceștia au dat ordin ca rețeaua…

- NEPASARE… In timp ce in fiecare an sute de vasluieni sunt executați silit, prin poprire, pentru neplata obligațiilor fiscale, unii cetațeni poziționați undeva mai presus de lege prejudiciaza bugetul local fara a fi trași la raspundere. Nu o fac de capul lor, ci cu sprijinul unor funcționari publici,…

- DECIZIE INȚELEAPTA… Dupa investitii de zeci de milioane de lei si ani intregi de asteptare, Primaria Vaslui nici ca nu putea gasi o modalitate mai frumoasa de inaugurare a noului bazar, decat transformarea lui, chiar si pentru trei zile, intr-un mic balci. Desi inca nu s-a facut receptia lucrarii, terasa…

- ANALIZA… A opta editie a Festivalului Hora din Strabuni va ramane in istoria culturala a municipiului Vaslui drept unul dintre cele mai scumpe evenimente organizate vreodata. Nu mai putin de 160.000 de euro au cheltuit Primaria Vaslui si Consiliul Judetean Vaslui pentru cele cinci zile de serbare, rezultand…

- INTARZIERE…Proiectarea defectuoasa a noului depou pentru transportul public din municipiul Vaslui a facut ca in aceasta perioada lucrarile sa bata pasul pe loc. Potrivit unor informatii, ar fi probleme mari cu grinzile, iar proiectantul iesean ar fi fost deja chemat, intr-o sedinta, de catre reprezentantii…

- Noile troleibuze achiziționate de Primaria Vaslui au debutat cu stangul, vineri, pe strazile din municipiu. Un astfel de autovehicul a reușit sa blocheze circulația timp de cateva minute bune, pe bulevardul Ștefan cel Mare, in zona Școlii nr. 6. Una dintre tijele metalice, care culiseaza pe „linia de…

- AMANARI… Nebunie totala in municipiul Vaslui din cauza exploziei numarului de mașini. Vasluienii au ajuns sa ceara de la primarie inființarea parcarilor cu plata, pentru a avea unde iși lasa mașinile atunci cand se intorc de la serviciu. Consilierii locali liberali au depus, anul trecut, la Primaria…

- EDUCATIE… Peste 150 de elevi din judetul Vaslui, cu varsta cuprinsa intre 6 si 16 ani, au beneficiat de atelierele desfasurate de Școala de Valori in parteneriat cu Organizatia Salvati Copiii, in cadrul programului „Interventii integrate de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parintii…