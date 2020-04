Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a fost amendat de politisti cu suma de 10.000 de lei pentru incalcarea ordonantelor militare. Asta dupa ce edilul a fost surprins duminica, de Paște, plimbandu-se cu bicicleta in Parcul Titan. Și prietena lui Negoita, care il insotea in parc, a primit tot o amenda…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a fost filmat duminica dupa-amiaza plimbandu-se cu bicicleta, alaturi de o femeie, in Parcul IOR, desi accesul public este interzis pe perioada starii de urgenta, ca urmare a unei hotarari a Primariei Capitalei. Negoita sustine ca verifica diverse…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a fost filmat duminica dupa-amiaza plimbandu-se cu bicicleta, alaturi de o femeie, in Parcul IOR, desi accesul public este interzis pe perioada starii de urgenta, ca urmare a unei hotarari a Primariei Capitalei.

