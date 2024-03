Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a explicat, miercuri, la Parlament, cu ocazia prezentarii candidatului comun al coalitiei pentru Primaria Generala a Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, declaratia sa privind abilitatile administrative ale lui Cristian Popescu Piedone.

- "Cred ca e momentul sa dam startul unei schimbari si sa avem un om nou pentru o administratie pe care o vrem noua, odata cu acest an electoral efervescent. Candidatul propus pentru Primaria Municipiului Giurgiu este Liliana Ciobanu, iar pentru președinția Consiliului Județean, Dan Cosmin Badea, cu o…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, este acuzat de conflict de interese de catre Agenția Naționala de Integritate, care ii imputa ca și-a numit ginerele in comisia pentru vanzarea spațiilor comerciale. The post POLITICA LA BUCUREȘTI Primarul Piedone, declarat incompatibil de ANI first appeared…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a facut un apel provocator catre PNL și PSD, cerandu-le sa-și definitiveze rapid candidații la Primaria Capitalei. In caz contrar, el a anunțat public ca iși pune cei 30 de ani de experiența in administrația publica in slujba cetațenilor care il vor primar…