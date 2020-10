Primarul din Sinaia, confirmat cu COVID 19 Edilul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat, sambata, pe pagina de Facebook, ca a fost confirmat cu Covid-19, dar starea sa de sanatate este „una buna, cu mici stari de febra și tuse”. Totodata acesta a precizat ca, luni, va avea loc investirea in funcție pentru un nou mandat, insa, ca urmare a situației, procedura va fi una online. Vlad Oprea a caștigat, la alegerile din 27 septembrie, cel de-al cincilea mandat de primar al orașului Sinaia, acesta fiind de mai bine de 16 ani edil al localitații. Bilanțul zilnic al imbolnavirilor și deceselor in randul pacienților cu Covid-19 se menține crescut.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

