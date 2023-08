Stiri pe aceeasi tema

- In vederea menținerii unui climat de ordine și siguranța publica in acest sfarșit de saptamana, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani a alocat efective suplimentare in sprijinul dispozitivului curent.

- Polițiști din cadrul Secțiilor 6, 7, 8, și 9 Poliție au desfașurat activitați specifice pe mai multe strazi și parcuri din Sectorul 2, acțiunile avand loc pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri.Polițisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București,…

- Protest al procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat, Parchetului de pe langa Judecatoria Pogoanele și Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele cu privire la preconizatele modificari…

- In perioada 9 ndash; 15 iunie a.c., politistii de la transporturi, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi, au actionat pentru mentinerea ordinii si linistii publice in statii de cale ferata, trenuri de calatori, porturi si aeroporturi.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, de asemenea,…

- In perioada 1 ndash; 8 iunie a.c., politistii de la transporturi, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi, au actionat pentru mentinerea ordinii si linistii publice in statii de cale ferata, trenuri de calatori, porturi si aeroporturi. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, de asemenea,…

- In perioada 28 aprilie- 5 mai, politistii din cadrul Directiei de Politie Transporturi au actionat, la nivel national, pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in statii de cale ferata si in trenurile de calatori. «De asemenea, pentru combaterea fenomenului infracțional și contravențional, au…