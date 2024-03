Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a decis vineri, 1 martie 2024, achitarea lui Cristian Maricel Cirjaliu, primarul din Agigea, judetul Constanta, in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta. Decizia tribunalului poate fi contestata la…

- Procesul de judecata in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa s a terminat la Judecatoria Mangalia, instanta…

- Curtea de Apel Constanta a fixat un nou termen de judecata in dosarul unui grav accident rutier ndash; soldat cu doi decedati un motociclist si pasagerul inregistrat la inceputul lunii septembrie 2019, pe drumul national DN 2 A.Conform portalului instantelor de judecata, cauza a fost amanata pentru…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit un nou termen in apel in dosarul in care Robert Serban, primarul orasului Eforie, din judetul Constanta, a fost achitat in prima instanta, de Judecatoria Constanta.Conform portalului instantelor de judecata, noul termen al dosarului a fost stabilit pentru data de…

- Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa. Facem precizarea ca sesizarea instantei cu rechizitoriu reprezinta o etapa procesuala…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat definitiv in dosarul privind presupusa delapidare a Universitatii Ovidius din Constanta Conform portalului instantelor de judecata, instanta de apel a incetat procesul penal fata de Gutu Daniela Carmen, ca efect al prescriptiei raspunderii penale, si a trimis cauza…

- Un jurnalist acuzat ca amenintase prin WhatsApp doi procurori DNA a fost achitat, decizia Curtii de Apel Constanta fiind definitiva. In prima instanta el fusese condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare.Curtea de Apel Constanta a admis, luni, apelul formulat de jurnalistul constantean…