- Primaria Timișoara a anunțat ca etapa de demolare a vechii Pasarele Gelu s-a terminat, iar constructorul a inceput construcția noii pasarele, lucrare finanțata integral de la bugetul local. „Lucrarea de la pasarela Gelu – Crizantemelor intra in urmatoarea etapa de execuție, cea a construcției noului…

- La nivel național, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are restanțe de 800 de milioane de euro, dintre care peste 30 ar trebui sa ajunga numai la Timișoara. Cum unele proiecte ale municipalitații sunt in pericol de a fi blocate, primarul Dominic Fritz transmite ca, la nevoie, primaria va…

- Primaria Timișoara anunța ca in perioada 10 – 30.07.2023, circulația rutiera pe tronsonul C.D. Loga – str. Mihai Eminescu va fi inchisa. Tronsonul in discuție este cel adiacent fostei cladirii DFMT, iar circulația va fi inchisa in vederea realizarii reparațiilor la fațada de sticla. ”Recomandam conducatorilor…

- Avand in vedere demararea execuției lucrarilor la obiectivul de investiții “Pasarela Gelu – Crizantemelor” , respectiv lucrari de demolare a pasarelei Gelu și lucrari de foraj a pilotilor, transportul de pasageri pe Canalul Bega va fi restrictionat in perioada 03.07.2023 – 28.07.2023. Astfel, statia…

- ”ANAF a aprobat planul de restructurare pe care l-am cerut pentru Societatea de Transport Public (STPT). STPT a primit o sansa istorica de a pune sistemul de transport public local pe baze sanatoase si corecte. Acest lucru nu se putea face fara sprijinul Primariei Timisoara care a platit 52 de milioane…

- Primaria Timisoara anunta ca a platit, in data de 6 iunie 2023, ultima transa din obligatiile de 5,6 milioane de lei calculate de Administratia Fondului de Mediu (AFM), aferente perioadei 2016-2020, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Primariei Timisoara, un control…

- Perechea de dialog politico-administrativ din plenul Consiliului Local Timișoara, Roxana Iliescu – Ruben Lațcau, a revenit marți in prim plan. Cei doi s-au certat la punctul in care se propunea prelungirea mandatului administratorului provizoriu la cele doua ”uzine” facute de Primaria Timișoara pentru…

- Uzina ”magica”, cea care se va ocupa cu transportul energiei termice produse de Colterm catre populație și va oferi un management mai bun al pierderilor tehnice, cauta manager. Municipalitatea timișoreana demareaza concursul de stabilire a unui administrator pentru firma despre care primarul Dominic…