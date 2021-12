Primaria Ploiesti amenajeaza un nou loc de joaca pe Aleea Somes Primaria Municipiului Ploiești va amenaja un nou loc de joaca pe Aleea Someș.Noul spațiu de relaxare destinat copiilor se va integra armonios in peisajul urban și va fi realizat cu sprijinul companiei INSPET Ploiești. In prezent, a fost predat amplasamentul catre executantul lucrarilor. Noul loc de joaca va fi pavat cu covor din tartan și va fi dotat cu mobilier urban specific (banci, pubele, gard metalic).De asemenea, va include un complex de joaca, hinta lemn, carusel tip platforma, jucarii pe arc, balansoar pe arc - 2 m - cu figurine, balansoar pe arc - 3 m - cu figurine 3D, cațaratoare cu… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ploiești ofera pensionarilor ploieșteni 2800 de pachete cu alimente pentru sarbatori.Darurile de Craciun sunt distribuite, in cadrul programului social al municipalitații, cu sprijinul asociațiilor de pensionari din municipiul nostru. Produsele alimentare specifice sarbatorilor…

- Asociația Club Sportiv Petrolul 52, liderul Ligii 2, a caștigat astazi licitația organizata de Primaria Municipiului Ploiești pentru cele 6 marci „Petrolul”. ACS Petrolul 52 redobandește dreptul exclusiv de a utiliza marcile „Petrolul”, pe care il pierduse in vara. Clubul din Liga 2 a caștigat licitația…

- Primaria Municipiului Ploiești in parteneriat cu ROMINSERV, companie membra a K.M.G. International (Rompetrol), amenajeaza 4 locuri de joaca in municipiul nostru. Investițiile in aceste spații destinate recreerii celor mici sunt derulate prin sponsorizare de catre agentul economic amintit, urmand ca…

- Angajații municipalitații doneaza sange, astazi, in cadrul unei acțiuni organizata de Primaria Municipiului Ploiești in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești. Peste 50 de salariați din cadrul administrației publice locale, care au indeplinit condițiile pentru a fi donator de sange,…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza ca, la intrarea in sediul instituției (Piața Eroilor nr. 1A), a fost deschis un punct de sprijinire a cetațenilor in vederea obținerii certificatului digital european COVID-19."Astfel, persoanele care dețin adeverința de vaccinare impotriva COVID -19 și care…

- Continuam lucrarile de modernizare a locurilor de joaca din oraș. In parteneriat cu Grupul Rompetrol, municipalitatea va demara lucrarile pentru amenajarea a patru locuri de joaca, respectiv pe strada Gh. Grigore Cantacuzino (vizavi de supermarket Kaufland), strada Triumfului, strada Griviței si strada…

- Primaria Municipiului Ploiești va primi finanțare pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice pentru doua proiecte de investiții importante, ce urmeaza sa fie depuse la finanțare, in perioada de programare 2021-2027. Astfel, pe domeniul regenerare urbana, municipalitatea ploieșteana…

- Angajatii vor putea munci și de acasa, accesul cetatenilor in sediul institutiei – restrictionat N.D. Avand in vedere ca scenariul roșu se menține la nivelul Ploieștiului, ca urmare a numarului mare de cazuri de persoane confirmate pozitiv cu noul virus, s-a dispus și modificarea programului de lucru…