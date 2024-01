Stiri pe aceeasi tema

- Un sobolan a fost surprins in magazinul Mega Image Domenii, iar comisarii ANPC au facut verificari. S-a facut curatenie generala, dezinsectie, dezinfectie si deratizare, iar zona de bake-off ramane deocamdata inchisa. ”In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini referitoare la prezenta unei rozatoare…

- Intr-un magazin Mega Image din zona Domenii, sector 1, a fost descoperit recent un sobolan, ceea ce a determinat interventia comisarilor ANPC, care au facut verificari amanuntite, a relatat news.ro. Ca masura imediata, s-a initiat o curatenie generala, insotita de dezinsectie, dezinfectie si deratizare…

- In noaptea de Revelion, Simona Halep a transmis ca mulțumește anului 2023, chiar daca s-a dovedit a fi o perioada dificila pentru cariera ei.In noaptea dintre ani, Simona Halep a transmis un mesaj pe pagina ei de Instagram."Am puterea sa spun: Multumesc, 2023!! Tot ce se intampla, se intampla cu un…

- Pregatirile pentru seara de Revelion sunt in toi in Piața Marii Adunari Naționale. „Astazi, dupa miezul nopții, chiar in primele minute ale noului an 2024, pe scena din PMAN va evolua Carla’s Dreams, cu un spectacol de aproximativ o ora. Ulterior, intre orele 01.00 și 02.45, de pe scena din PMAN va…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita pe 31 decembrie, in Piața Marii Adunari Naționale, printr-un concert festiv. Astfel, locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați de municipalitate la spectacolul muzical „Feerie de Revelion”, incepind cu ora 20:30, unde vor evolua mai mulți artiști din țara.…

- Ilinca Vandici a divorțat in vara acestui an de Andrei Neacșu, dupa o casnicie de aproximativ 6 ani. Va fi primul an in care prezentatoarea de la Kanal D va fi singura de sarbatori.Ilinca Vandici a luptat pana in ultima clipa pentru casnicia ei, insa divorțul era inevitabil. Deși in trecut declarase…

- ”Astazi, in jurul orei 11:20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Str. Turnu Magurele. Din primele date, conducatorul unui ansamblu rutier format din autotractor si semiremorca, in varsta de 43 de ani, s-a deplasat pe Str. Turnu Magurele dinspre…

- Scandal in studioul Radio Moldova. Candidata partidului PCRM la funcția de primar a capitalei, Diana Caraman, a fost exclusa din cadrul unor dezbateri electorale, dupa ce a refuzat sa vorbeasca in limba romana. Solicitata de catre moderatoare sa vorbeasca in limba romana, Caraman a declarat ca: „imi…