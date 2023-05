Primăria Huși suspendă două concursuri prin care voia să facă noi angajări în instituție ECONOMIE… Dupa ce Guvernul a dat Ordonanța de Urgența nr. 34 /12.05. 2023, privind o serie de masuri fiscal-bugetare, care sa impuna o anumita prudența in gestionarea resurselor și obligațiilor bugetare, iata ca Primaria Huși suspenda și ea doua concursuri, organizate in vederea unor noi angajari in instituție. Este vorba despre suspendarea concursului pentru ocuparea […] Articolul Primaria Huși suspenda doua concursuri prin care voia sa faca noi angajari in instituție apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

