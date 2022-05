Primaria Constanta reajusteaza prin intermediul Consiliului Local solicitarea formulata catre Ministerul Dezvoltarii pentru finantarea constructiei bulevardul Madrid

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta cauta elaborator pentru documentatie tehnico economica aferenta obiectivului de investitii "Bulevardul Madrid, zona Cartier Tomis Plus, precum si legatura cu artere principale din zona Valoarea totala estimata este de 517.764 lei Bulevardul Madrid este unul dintre cele trei proiecte…

- Primaria Constanta a intarziat cu depunerea documentelor necesare pentru a beneficia de finantarea proiectului de reabilitare termica a imobilelor din municipiu. Astfel, nu va exista finantare in acest sens. Anuntul nu a fost facut public in mod direct, ci in cadrul sedintei Comisiei 1, premergatoare…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a eliberat, online, prin intermediul platformei EPAY.ANCPI.RO, peste 460.000 de documente, in primele trei luni ale anului 2022. Numarul acestora este mai mare comparativ cu numarul extraselor de carte funciara pentru informare si al…

- Cladirea va avea 10 niveluri, dintre care 3 subterane, se arata in proiectul Planului Urbanistic Zonal propus spre aprobare consilierilor locali. Pana la sedinta de joi a CL, consilierii judeteni urmeaza sa aprobe costul altui mare spital: cel de Medicina Cardiovasculara de la Miroslava. Proiectul Spitalului…

- Dominic Fritz anunta ca a inaintat propunerea de demitere a CA al STPT catre Consiliul Local Timisoara. ”Am solicitat azi Consiliului Local sa demita Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara. In decizia pe care o vor lua maine, ii invit pe consilierii locali sa se gandeasca…

- Dupa aprobarea bugetului pentru anul 2022 și votul de incredere al Consiliului Local și al Primariei Municipiului Timișoara, Centrul de Proiecte al Primariei Timișoara anunța lansarea primului apel finanțat din bugetul local din acest an, „Repere in Cultura” in valoare de 3 milioane de lei. Solicitarile…

- Președintele organizație județene a PNL, George Lazar, anunța ca municipiul Roman va beneficia de o investiție de peste 17 milioane lei, pentru o sala de sport școlara și reabilitarea unei gradinițe. De remarcat este ca se pune accent pe cooperarea in echipa și pe faptul ca fondurile accesate vin din…

- IMO BENZ CONSTRUCT S.R.L. anunta finalizarea proiectului “Achizitie echipamente pentru cresterea competitivitatii IMO Benz Construct SRL “ Cod SMIS 132495. Proiect finanțat prin Regio Programul Operational Regional 2014–2020, implementat la nivel național de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…