Primăria Buzău executată silit de peste 240 de polițiști locali Primaria Buzau a fost pusa sub executare silita dupa ce a eșuat in plata daunelor morale stabilite de instanța intr-un proces cu polițiștii locali. Aceasta decizie survine dupa ani de litigiu in care municipalitatea nu a reușit sa achite sumele stabilite. Fapta care a declanșat procesul a fost tentativa de disponibilizare a 180 de angajați ai poliției locale, iar instanța a decis acordarea unei sume de 2500 de lei fiecarui polițist local afectat. Intr-o intalnire recenta a Consiliului Local Municipal Buzau, consilierul Irinel Cirstea a adus in discuție acest subiect, solicitand clarificari cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

