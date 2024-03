Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect foarte important pentru zeci de mii de locuitori din zona metropolitana Suceava, cu o valoare de peste 15 milioane de euro, urmeaza sa fie depus luna viitoare la Agenția de Dezvoltare Nord-Est.Intalnirea localitaților din Zona Urbana Funcționala Suceava a avut loc marți, la sediul ...

- Proiect pentru modernizarea unui drum ce leaga doua sate din comuna Bucium. Acord de mediu, solicitat la APM Alba Proiect pentru modernizarea unui drum ce leaga doua sate din comuna Bucium. Un drum local din comuna Bucium, in lungime de 3,2 km, ce leaga satele Valeni și Helești, este propus spre modernizare…

- Avocatul Simonei Halep, Howard Jacobs, a facut publica suma pe care ITIA a platit-o pentru a o distruge pe Simona. Agenția a cheltuit in jur de doua milioane de dolari in acest proces, transmite Noi.md cu referire la digisport.ro. "E greu de spus ce s-a intimplat. Am considerat de la inceput ca acuzatiile…

- Productia de titei din SUA va creste la 13,21 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, a declarat EIA in cadrul sau Short-Term Energy Outlook (STEO). Anterior, EIA estimase ca productia de titei va creste anul acesta cu 290.000 bpd. In decembrie, s-a estimat ca productia de titei din SUA a atins…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a publicat in data de 26 ianuarie 2024, Ghidul Solicitantului pentru „Investiții in cladirile publice in vederea creșterii eficienței energetice”, apel dedicat Municipiilor.…

- Start-up-urile din Europa Centrala și de Est pot primi capital de 3 milioane de euro printr-un nou proiect finanțat de Uniunea Europeana și condus de EIT Health. Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) iși propune sa stimuleze inovațiile in Europa Centrala și de Est (ECE), unde start-up-urile…

- SC MERCUR SRL: Anunț public privind decizia etapei de incadrare Anunț public privind decizia etapei de incadrare SC MERCUR SRL, titular al proiectului “Realizarea unei noi capacitați de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara”, anunța publicul interesat asupra luarii…

- Un tun de 5 milioane de euro, la un pas sa fie aprobat de instituțiile statului. Printre beneficiari se numara nimeni altul decat fiul liderului PSD Paul Stanescu. Concret, doua firme cu care acesta are legaturi stranse au cerut subvenție pentru recoltarea stufului din Delta Dunarii. O premiera in agricultura,…