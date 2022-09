Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a murit, joi, 8 septembrie, la Castelul Balmoral din Scoția, locul preferat al suveranei. Cel mai in varsta monarh al lumii a trecut la cele veșnice la varsta de 96 de ani, dupa șapte decenii de domnie. In urma decesului sau, personalitați din intreaga lume i-au adus un ultim…

- Regina Elisabeta II a Marii Britanii a incetat din viata joi, la Balmoral, in Scotia, la varsta de 96 de ani. Potrivit informatiilor, sicriul cu ramasitele pamantesti ale reginei va fi transportat in urmatoarele zile la Edinburg, unde va fi depus in Palatul Holyroodhouse, resedinta oficiala a monarhilor…

- Joi, 8 septembrie, Regina Elisabeta a Marii Britanii a murit, inconjurata de familie și apropiați, in patul sau din Castelul Balmoral din Scoția. Suverana avea onorabila varsta de 96 de ani. Oficialii de la curtea regala britanica au facut anunțul. Ce avere lasa in urma regretatul monarh, dupa o domnie…

- Palatul Buckingham a anunțat joi seara ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a incetat din viața la castelul Balmoral din Scoția. Suverana implinise 96 de ani la 21 aprilie, iar in februarie 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 96 de ani, care se confrunta cu probleme de mobilitate fizica, il va primi pentru prima data pe viitorul prim-ministru al Marii Britanii, saptamana viitoare, la resedinta sa Balmoral din Scotia, unde se afla in prezent suverana, in locul

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…