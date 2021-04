”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca miercuri, 14 aprilie,intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB prima emisiune de obligatiuni Alive Capital, furnizor de energie electrica si de servicii integrate pentru piata de energie electrica. Obligatiunile vor fi tranzactionate sub simbolul bursier ALV23 si ISIN RO5HFLV9R1X2”, a informat bursa. Emisiunea de obligatiuni are o valoare totala de 10 milioane lei si cuprinde 100.000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 100 lei /obligatiune, cu maturitate de 3 ani si o dobanda de 8% per an, platibila semestrial.…