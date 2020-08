Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 6 luni de la primul caz de COVID-19, iar locuitorii din Prigoria, județul Gorj, rasufla ușurați. Din februarie nu s-a mai inregistrat nicio infectare. Masca de protecție este sigurul lucru care le mai amintește satenilor de pandemia care a lovit o lume intreaga.In comuna Prigoria,…

- Viața pare sa fi revenit la normal in comuna Prigoria, din Gorj, unde in urma cu jumatate de an era confirmat primul caz de coronavirus de la noi din tara. Acum localnicii rasufla ușurați, nici un caz de imbolnavire cu noul virus nu a mai fost inregistrat. Masca de protectie este singurul lucru care…

- Un pacient in varsta de 84 de ani, din comuna Vagiulești, județul Gorj, tratat de coronavirus in spitalul suport pentru COVID-19, din orasul Targu-Carbunesti, a murit acasa, la doua ore dupa...

- Un barbat in varsta de 84 de ani, din judetul Gorj, care s-a vindecat de COVID-19, a decedat dupa numai trei ore de la externare. Ion Jianu a fost internat 21 de zile in Spitalul de Urgenta Targu Carbunesti, dupa ce a fost depistat pozitiv la noul coronavirus.

- Actorul american Tom Hanks spune ca este dezamagit de masurile adoptate de autoritatile americane in lupta cu noul coronavirus și face apel la solidaritate in randul americanilor pe fondul pandemiei. „Nu am nici un respect pentru cei care nu poarta masca”, a spus actorul, intr-un interviu pentru Associated…

- Persoanele care folosesc de mai multe ori in aceeași zi masca de unica folosința, scoțand-o periodic de pe fața, atunci cand nu sunt in incaperi inchise, procedeaza greșit și sunt mai expuse infectarii cu noul tip de coronavirus, explica șeful Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna,…

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, a fost atat de fericit ca s-a vindecat de COVID-19 incat a incis o hora in curtea Spitalului de Urgenta Targu Carbunesti, din judetul Gorj, scrie Adevarul.Momentul inedit a fost surprins de cadrele medicale, care au apreciat dansul de bucurie al pacientului vindecat…

- Primul pacient tratat cu plasma la Spitalul Judetean din Galati s-a vindecat de COVID-19. Barbatul de 46 de ani a primit plasma imbogatita cu anticorpi de la doua persoane care s-au vindecat de coronavirus, anunța corespondentul MEDIAFAX.Doua teste au confirmat ca nu mai are COVID-19, dar…