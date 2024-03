Inspirat de Ceaușescu, dar și de Spider-Man: Cine este edilul ceaușist din Gorj? Amestec suprarealist de retropolitica și fantezii eroice, primarul comunei Stejari din județul Gorj, Robert Ionut Paiuș, iși incepe fiecare zi bandu-și molcom cafeaua dintr-o cana chinezeasca imprimata cu chipul lui Nicolae Ceaușescu. Ambițios, primarul PSD vrea ca mandatul și realizarile sale sa dainuiasca cat mai mult. In vorbe, deocamdata, pentru ca faptele nu dovedesc asta. Visul de marire. Nostalgia „In fiecare dimineața incep dimineața cu cana de cafea cu tovarașul Ceaușescu, pentru ca imi doresc ca dainuirea mea peste comuna Stejari sa fie minim de 25 de ani și, pe de alta parte, și realizarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

