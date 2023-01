Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 42.000 de miliarde de dolari au fost create incepand cu 2020, din care 26.000 de miliarde de dolari, sau 63%, sunt adunate de primii 1% dintre cei ultrabogati, potrivit raportului. Restul de 99% din populatia globala a adunat doar 16.000 de miliarde de dolari din noua bogatie, spune organizatia…

- Razboiul din Ucraina si efectele sale asupra politicilor energetice si de aparare mondiale, dar si schimbarile climatice vor fi teme centrale ale Forumului Economic Mondial, care incepe luni la Davos, in Elvetia.

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 0,2%, la 78,51 de dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) din SUA a urcat cu 0,1%, la 73,77 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, ambele contracte au coborat cu peste 8%, in contextul in care pietele energiei…

- Goldman Sachs a prognozat in previziunile sale pentru 2023 o scadere de 1,2% a PIB-ului real al Regatului Unit in cursul acestui an, cu mult sub toate celelalte economii majore din G-10 (Grupul celor zece). Scaderea va fi urmata de o expansiune de 0,9% in 2024, anticipeaza banca. Declinul plaseaza Marea…

- Vanzarile si productia realizate la nivel global de Toyota au depasit nivelurile de anul trecut datorita cererii puternice, in special in America de Nord, si a redresarii livrarilor de componente, care au fost afectate mult timp de restrictiile legate de Covid-19. Producatorul auto a anuntat la inceputul…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat, la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece din Romania și sa le mute la alte banci, dupa ce Austria a blocat, joi, prin veto admiterea Romaniei și Bulgariei in Consiliul Justiție și Afaceri…

- ”Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de MedLife, pentru a elimina ingrijorarile de natura concurentiala in contexul preluarii companiei Muntenia Medical Competences. Grupul MedLife intentioneaza sa preia Muntenia Medical Competences prin intermediul companiei sale Vita…

- ”Curtea de Conturi a Romaniei a luat act de comunicatul Directiei Nationale Anticoruptie privind masurile dispuse de procurori cu privire la domnul Niculae Badalau, consilier de conturi, vicepresedinte al Autoritatii de Audit. Curtea de Conturi a Romaniei reitereaza pozitia de sustinere a actului de…