#Prezidenţiale2019/Tăriceanu: Trebuie să dăm dreptul simpatizanţilor noştri să facă propria alegere în turul al doilea Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, recomanda simpatizantilor si membrilor partidului sa faca propria alegere in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, sustinand ca "niciuna dintre ofertele celor doi candidati nu este convingatoare". "Mai sunt cateva zile pana la desfasurarea turului doi, care va da rezultatul privitor la viitorul presedinte al Romaniei pentru urmatorii 5 ani. Chiar azi am avut o videoconferinta cu presedintii organizatiilor judetene, unde am constatat, nu e de mirare, ca exista o mare diversitate de puncte de vedere. Din punctul meu de vedere, niciuna din ofertele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

