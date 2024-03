Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat marti o lege care le permite militarilor sa-si congeleze celulele reproducatoare astfel incat, in cazul decesului, sa poata fi folosite pentru a avea urmasi cu ajutorul tehnicilor de reproducere asistata, informeaza agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat marti o lege care le permite militarilor sa-si congeleze celulele reproducatoare astfel incat, in cazul decesului, sa poata fi folosite pentru a avea urmasi cu ajutorul tehnicilor de reproducere asistata, relateaza agentia EFE. Legislativul de la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara, relateaza Reuters, citat de news.ro. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia…

- Cel putin 31.000 de militari ucraineni au fost ucisi in razboiul cu Rusia, anunta duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o rara recunoastere a pierderilor inregistrate de catre Ucraina de la invazia rusa, la 24 februarie 2022, relateaza AFP si CNN, potrivit Agerpres. Zelenski le-a spus…

- Joe Biden a anunțat sambata seara ca i-a transmis lui Volodimir Zelenski „increderea” sa in continuarea ajutorului militar american pentru Ucraina, care este blocat in prezent in Camera Reprezentanților.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti, la Davos, ca liderul rus Vladimir Putin „intruchipeaza razboiul” și este un „pradator” care nu va fi multumit cu un conflict „inghetat” in Ucraina, unde linia frontului este in buna masura blocata de mai multe luni, relateaza AFP, reluata de…

- Zelenski a spus ca Ucraina a suferit cel mai mare atac aerian din partea Rusiei de la inceputul razboiului, in timpul caruia au fost trimise aproape 160 de rachete si drone. Desi mare parte dintre ele au fost anihilate de apararea antiaeriana ucraineana, peste 100 de case particulare au fost distruse…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marti ca armata a cerut mobilizarea unui numar suplimentar de 450.000-500.000 de oameni, dar ca inca nu a fost luata o decizie finala, transmit Reuters si AFP. Conducerea armatei si guvernul vor discuta „aceasta problema foarte sensibila a mobilizarii”…