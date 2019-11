Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat vineri ca prima masura pe care o va lua daca va castiga Presedintia Romaniei va fi initierea unui referendum pentru ca seful statului sa nu mai aiba imunitate.



"Voi initia un referendum astfel incat presedintele Romaniei sa nu mai aiba imunitate. Cred ca acest lucru este foarte important si as realiza eu promisiunea pe care a facut-o in 2014 Klaus Iohannis. Asa cum am fost prim-ministru un an si noua luni si nu am avut imunitate, consider ca presedintele Romaniei trebuie sa nu aiba imunitate", a spus Dancila intr-o…