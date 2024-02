Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a decis sa revizuiasca, in jos, previziunile de crestere economica pentru UE si zona euro, pana la 0,5% in ambele zone in 2023 (fata de 0,6% anterior), si 0,9% in UE (fata de 1,3%) si 0,8% in zona euro (fata de 1,2%) pentru 2024, informeaza un comunicat de presa al…

- Romania primește 288 milioane de euro de la UE ca avans in programul REPowerEU. Comisia Europeana a acordat Romaniei o plata de prefinanțare de 288 de milioane de euro pentru proiecte energetice, in cadrul componentei RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta plata va…

- Ministrul Proiectelor Europene anunta un nou program pentru instalarea de panouri fotovoltaice , derulat cu fonduri prin PNRR. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a precizat ca vineri se va depune cererea de plata cu numarul 3 din PNRR, cu o valoare totala de 2,7 miliarde de euro. Pe de alta parte, alte 1,4 miliarde de euro vor mai ajunge in Romania prin Repower EU, a mai anunțat ministrul Adrian Caciu.Cererea de…

- Premierul Marcel Ciolacu a ținut sa-i felicite pe miniștrii care au lucrat la renegocierea PNRR și arata ca prin noile masuri, Romania iși permite sa efectueze o serie de reforme. De asemenea, premierul arata ca Romania va avea la dispoziție 1,4 miliarde de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice.”In…

- Romania pierde fonduri europene de 640 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in urma ajustarii aprobate de Comisia Europeana, mult sub pierderea vehiculata inițial, de 2,11 miliarde de euro.

- Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), care, in forma sa modificata, include și capitolul REPowerEU, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de…