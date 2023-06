Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,31 dolari, sau cu 1,8%, la 73,57 dolari pe baril, in timp ce titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a fost cotat in crestere cu 1,40 dolari sau cu 2,1%, pana la 69,10 dolari pe baril. Agentia pentru Informatii in Energie (AIE) din SUA a declarat ca stocurile de titei au scazut cu 9,6 milioane de barili in saptamana incheiata pe 23 iunie, declinul avand loc pentru a doua saptamana la rand. Scaderea a fost mult mai mare decat cea estimata de analisti intr-un sondaj Reuters, de 1,8 milioane de barili, si se compara cu o scadere de 2,8…