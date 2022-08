Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut, joi, cu peste 2 dolari. Aceasta crestere accelerata a venit dupa ce Agentia Internationala pentru Energie si-a ridicat prognoza de crestere a cererii de titei pentru anul curent.

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,44 dolari, sau cu 1,5%, la 96,35 dolari pe baril pana la ora 16:35 GMT. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate a fost de 96,33 dolari pe baril, in crestere cu 1,38 dolari sau cu 1,5%. Saptamana trecuta, temerile ca o recesiune ar putea…

- Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna septembrie au crescut cu 1,95 dolari, sau cu 1,9%, la 105,15 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2 dolari, sau cu 2,1%, la 96,70 dolari pe baril. ”Un dolar american usor mai…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au urcat cu 56 de centi, sau cu 0,5%, pana la 104,42 dolari pe baril pana la ora 17:12 GMT (20:12 ora Romaniei), in timp ce titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 19 centi, sau cu 0,1%, la 96,16 dolari pe baril. Guvernatorul Bancii Centrale…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu aproximativ 6-, pana la un minim al ultimelor patru saptamani, din cauza temerilor ca majorarea ratelor dobanzilor de catre marile banci centrale ar putea incetini economia mondiala si ar putea reduce cererea de energie, transmite Reuters. De asemenea, dolarul…

- De asemenea, dolarul american a exercitat presiuni asupra preturilor petrolului urcand in aceasta saptamana la cel mai ridicat nivel din decembrie 2002 fata de un cos de valute. Aprecierea dolarului face ca petrolul sa devina mai scump pentru cumparatorii care folosesc alte valute. Contractele futures…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 4-, in conditiile in care preturile benzinei din SUA au atins un maxim istoric, pietele bursiere au crescut vertiginos, dar si in contextul temerii ca aprovizionarea ar fi mai dificila daca Uniunea Europeana va interzice petrolul rusesc, dupa ce…