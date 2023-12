Preţurile petrolului au ajuns, marţi, la cele mai ridicate niveluri din decembrie Preturile petrolului au crescut cu 3% marti, la cele mai ridicate niveluri din aceasta luna, din cauza altor atacuri asupra navelor din Marea Rosie, care au provocat temeri de intreruperi ale transportului maritim, si a sperantelor de reduceri ale ratelor dobanzilor, care ar putea stimula cresterea economica si cererea de combustibil, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,41 dolari, sau cu 3,1%, la 81,48 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu 2,36 dolari, sau cu 3,2%, la 75,92 dolari. Cresterea preturilor, in tranzactii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

