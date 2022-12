Stiri pe aceeasi tema

- Stoxx 600 a incheiat tranzactiile de miercuri in urcare cu 0,6%, insumand un castig lunar de aproximativ 6,1%. Componenta bunurilor de uz casnic a Stoxx 600 a inregistrat cea mai mare crestere, de 2,3%, si aproape toate sectoarele si bursele majore au fost tranzactionate in teritoriu pozitiv. Produsele…

- Preturile de consum au inregistrat in ultimele luni cresteri puternice in regiunea cu 19 state membre, iar inflatia a urcat peste pragul de 10% luna trecuta, evidentiind gravitatea crizei costului vietii din blocul monedei unice. Datele initiale de miercuri au aratat insa ca inflatia generala a fost…

- Indicele pan-european Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 2,8%, dupa publicarea inflatiei din Statele Unite. Componenta actiunilor tehnologice a avansat cu 7,6%, conducand cresterile majoritatii sectoarelor. Toate bursele importante au inchis in crestere. Indicel DAX al bursei din Frankfurt…

- Cresterea PIB-ului depaseste previziunea analistilor Dow Jones, de 2,3%. Economia americana a inregistrat scaderi in acest an timp de doua trimestre consecutive, intrunind o definitie general acceptata a recesiunii, desi Biroul National de Cercetare Economica este in general considerat arbitrul recesiunilor…

- Sondajul Conference Board de marti a aratat, de asemenea, ca mai multi consumatori planuiesc sa cumpere o casa in urmatoarele sase luni, in ciuda cresterii costurilor de imprumut. Cresterea constanta a intentiilor de cumparare ale consumatorilor ar putea oferi o anumita stabilitate economiei pe termen…

- Monitorizat cu atenție de BNR, evoluția leului, folosit drept ancora antiinflaționista, a fost ceva mai agitata, cotațiile din piața locala mișcandu-se in „dinți de ferastrau”. Cursul monedei unice a fost stabilit vineri la 4,9350 lei, preluand astfel tendința manifestata la nivel regional, tranzacțiile…

- Indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 0,4% fata de luna august, mai mult decat estimarea de 0,3% a Dow Jones, potrivit Biroului de Statistica a Muncii. Pe o baza de 12 luni, asa-numita inflatie generala a crescut cu 8,2%, sub varful sau din iunie, aflat in jurul valorii de 9%, dar continuand…

- ”Preturile de consum in luna septembrie 2022 comparativ cu luna august 2022 au crescut cu 1,3%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 13,1%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 este 15,9%. Rata medie a…