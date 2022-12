Preţuri reduse la carburanţi Pretul mediu al unui litru de benzina a scazut cu aproape 4% comparativ cu luna trecuta, ceea ce inseamna ca un plin costa astazi cu circa 13,5 lei mai putin decat in urma cu 30 de zile. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi intre 6,76 si 6,86 lei. Romania se afla, in acest moment, pe locul 6 in topul tarilor din Uniunea Europeana cu cea mai ieftina benzina. In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru s-a diminuat cu aproape 6%, la acest moment tara noastra aflandu-se pe locul 11 intre statele Uniunii Europene in ceea ce priveste cel mai mic pret la acest tip de combustibil.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

