Circa 3.000 de medicamente s-au scumpit cu pana la 14% in farmaciile din Romania. Noile tarifele au fost introduse pe piața de la 1 august, iar mai multe produse, precum acidul folic, au prețul chiar dublu. Acidul folic este o substanța foarte importanta pentru o sarcina sanatoasa, iar prețul acesteia a fost dublat de la 1 august. „Prețul a trei mii de medicamente a fost majorat cu pana la 14%, adica jumatate din medicamentele aprobate in Romania. Sunt cele cu preț sub 50 de lei, care, in lipsa unei majorari, riscau sa dispara de pe piața, deoarece costurile de producție sunt mari, iar producatorii…