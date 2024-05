Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a amenintat marti Europa cu consecinte grave daca tarile NATO vor permite Ucrainei sa foloseasca armamentul occidental pentru a ataca tinte pe teritoriul rus, transmit agentiile AFP si EFE.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut duminica apel la președintele american Joe Biden și la liderul chinez Xi Jinping sa se alature unui viitor summit de pace, in timp ce Ucraina se straduiește sa respinga atacurile neincetate ale Rusiei in invazia demarata acum 27 de luni, informeaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz spune ca Europa are nevoie de o colaborare militara mai stransa si ca este in favoarea capacitatii armelor nucleare franceze de descurajare, asa cum a sugerat presedintele Emmanuel Macron, pentru a raspunde la ceea ce liderul de la Berlin a numit "imperialismul brutal"…

- Ministrul britanic de Externe David Cameron a declarat ca Ucraina are dreptul de a folosi armele furnizate de Londra pentru a lovi tinte din interiorul Rusiei si ca depinde de Kiev daca va face acest lucru. "Ucraina are acest drept. Asa cum Rusia loveste in interiorul Ucrainei, puteti intelege foarte…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia și alianța militara NATO, condusa de SUA, ar insemna ca planeta este la un pas de al treilea razboi mondial, dar a spus ca aproape nimeni nu iși dorește un astfel de scenariu, scrie Reuters.Razboiul din Ucraina…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat miercuri in Parlamentul European ca "Rusia se pregateste evident pentru un conflict indelungat cu Occidentul si reprezinta o amenintare militara permanenta si vitala pentru Europa", transmite Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin afirmase…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat miercuri ca Rusia se pregateste pentru un „lung conflict cu Occidentul” si a cerut sporirea cheltuielilor militare si mai multa coordonare in domeniul apararii europene, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu dat publicitatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul ca Rusia este practic pregatita pentru un razboi nuclear si ca, daca SUA trimit trupe in Ucraina, un astfel de demers va fi considerat o escaladare semnificativa a razboiului, informeaza Reuters.